Judas la cagnolina incatenata (Di sabato 18 gennaio 2020) Trattare gli altri con rispetto e dignità è essenziale nella nostra vita. Ecco perché ci sentiamo sempre frustrati e arrabbiati quando siamo consapevoli che qualcuno sta maltrattando i nostri amici a quattro zampe. Ma sono convinto che la luce superi l’oscurità e il bene vinca sempre sul male. Questa storia parla di alcune persone, le quali hanno visto come un vicino malvagio tenesse il suo cane legato con una catena 24 ore al giorno. Un giorno gli hanno chiesto di fare l’unica cosa giusta: smettere di fare qualcosa di estremamente meschino. Ma il ragazzo rifiutava sempre nonostante i vicini glielo chiedevano in continuazione. E per 10 anni questa povera cagnolina è stata legata con una catena fuori nel giardino. Indipendentemente dal sole, dal caldo, dal freddo e dalla pioggia. La povera cagnolina poteva essere solo sdraiata lì, con la pesante catena intorno al collo. Non ... Leggi la notizia su bigodino

