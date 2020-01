Jean Paul Gaultier lascia il mondo della moda - (Di sabato 18 gennaio 2020) Roberta Damiata Il grande stilista francese ha dato l'addio al mondo della moda con un video in cui annunciava la data della sua ultima sfilata. Ma ai suoi milioni di fans ha promesso che non sparirà per sempre Il grande stilista francese Jean-Paul Gaultier, ha rivelato che si ritirerà dopo la prossima sfilata di alta moda, dopo 50 anni di attività. Ma ha voluto tranquillizzare tutti dicendo che che la casa di moda porterà avanti la sua eredità. Gaultier, ha dato l’annuncio con un video in cui invitava a celebrare i suoi 50 anni di moda al “Théatre du Chalet” il 22 gennaio. Raccontando tutto alla telecamera ha detto: “Voglio condividere qualcosa con voi. Questo infatti sarà il mio ultimo spettacolo di alta moda, e non puoi perderlo”. Il grande stilista che creò per Madonna l’iconico reggiseno a forma di cono ha però poi chiarito, che sebbene si stia dimettendo dall’industria ... Leggi la notizia su ilgiornale

