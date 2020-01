Ivana Icardi torna all'attacco di Wanda Nara: "Sei senza ritegno!" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Serena Granato In una lettera pubblicata tra le pagine di Di più, Ivana Icardi è tornata ad attaccare la cognata, per poi inoltrarle a cuore aperto una richiesta di riconciliazione con il fratello, Mauro Icardi Dopo aver animato il gioco del Grande fratello 16, Ivana Icardi è tornata al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare dell'ormai ex gieffina, in queste ore, è il contenuto di una sua lettera, che la stessa ha consegnato a Di più magazine. E nell'ultimo intervento, in particolare, è tornata ad attaccare la famosa cognata, Wanda Nara. “Sei veramente sfacciata, senza ritegno! - si legge nel messaggio che l'argentina ha riportato per iscritto, alludendo all'opinionista del Grande fratello vip nonché moglie del fratello, Mauro Icardi-. Mi hai allontanato da mio fratello, perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino". Ivana, quindi, sostiene ... Leggi la notizia su ilgiornale

