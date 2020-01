Ivan Gonzalez fa un’inaspettata confessione sulla sua famiglia: “Mia sorella era mia madre” (Di sabato 18 gennaio 2020) Poco per volta, i vari personaggi del GF VIP stanno cominciando a venire fuori e a mostrare i loro caratteri e i loro trascorsi. In queste ore, ad esempio, a creare molto sgomento all’interno della casa è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Ivan Gonzalez, infatti, ha fatto una confessione sulla sua famiglia che ha lasciato interdetta Barbara Alberti. Lo spagnolo ha detto di essere cresciuto con una donna che ha sempre ritenuto fosse sua sorella. In realtà, però, le cose non stavano esattamente così e lui si è reso conto di tutto solo all’età di 14 anni. La confessione di Ivan al GF VIP La confessione che Ivan Gonzalez ha fatto all’interno della casa del GF VIP è stata davvero inaspettata. Tutti i suoi fan conoscono davvero poco sulla sua vita privata, dal momento che il protagonista non ne ha mai voluto parlare molto. Anche nel corso della sua esperienza nel ... Leggi la notizia su kontrokultura

