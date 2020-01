Iva Zanicchi, avete mai visto la figlia? Chi è la bellissima Michela [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Iva Zanicchi è una delle personalità musicali italiane più riconosciute. “L’Aquila di Ligonchio”, con sessant’anni di carriera alle spalle è molto apprezzata dal pubblico. Ma non tutti sanno che ha una figlia: chi è la figlia di Iva Zanicchi? La figlia di Iva Zanicchi è una donna riservata Si chiama Michela Ansoldi ed è nata … L'articolo Iva Zanicchi, avete mai visto la figlia? Chi è la bellissima Michela FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

AndreaPicariel : @iva_zanicchi, per festeggiare il suo 80° compleanno, si regala un ritorno discografico, firmato da @InfoMalgioglio… - SaCe86 : RT @MediasetPlay: Tanti auguri, @iva_zanicchi ?? Pronti a festeggiare il suo compleanno con lei? ?? Allora non perdete #Verissimo alle 16.00… - CataVinc : Iva Zanicchi compie 80 anni, in un'intervista alla radio ha detto che ha ancora qualche libro da leggere. Mi permet… -