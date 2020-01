Italia, Roberto Mancini vede Nicolò Zaniolo a Euro 2020: “Può farcela” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, nel corso di un'intervista per La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua idea di rinnovamento e il percorso che sta cercando di seguire in azzurro: "Il primo giorno dissi ai ragazzi che dovevamo fare qualcosa di diverso, altrimenti nessuno ci avrebbe più seguito". Sul recupero di Nicolò Zaniolo per Euro 2020: "È giovane, può farcela. Lui è unico". Leggi la notizia su fanpage

