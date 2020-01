Irene Bocca Instagram, il lato b a bordo piscina non ha eguali: «Gran bel… scusa il francesismo» (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel corteggiamento a Uomini e Donne Irene Bocca non è durata tantissimo ma su Instagram continua a mietere ’successi’ tra i followers. Specie con l’ultimo scatto in cui mostra nostalgica le sue grazie tondeggianti. Originaria di Novi Ligure, Irene si è fatta conoscere nel dating-show di Canale 5 per aver sceso le scale in veste di corteggiatrice di Giulio Raselli. Sebbene il tronista di Valenza sia ancora sulla sedia rossa in attesa di scelta (che dovrebbe andare in onda in diretta il prossimo lunedì, 20 gennaio 2020), il percorso della Bocca negli studi Mediaset non fu altrettanto longevo. Irene Bocca Instagram, la foto nostalgica ‘amplifica’ i pensieri L’intesa tra i due sembrava piuttosto forte inizialmente, ma poi Irene e Giulio non sembrarono trovare un punto d’incontro, cosa che li portò ad allontanarsi e a far uscire la Bocca di scena. Gli occhioni espressivi e la ... Leggi la notizia su urbanpost

