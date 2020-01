Inzaghi: “Siamo carichi e motivati, c’è un altro record da battere” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ tempo di tornare in campo per il Benevento di Filippo Inzaghi. Domani sera i giallorossi saranno impegnati al Ciro Vigorito contro il Pisa (fischio d’inizio ore 21) con l’obiettivo di proseguire la propria marcia in vetta alla classifica. L’allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa presentando i temi della sfida e facendo il punto sulla condizione del gruppo a sua disposizione: Sosta – “Non vediamo l’ora di tornare a fare ciò che eravamo abituati a far vedere. La sosta nasconde molte insidie, ma noi abbiamo voglia di tornare in campo. Mi auguro che i nostri tifosi ci diano una grande spinta, il rientro nasconde insidie, ma la squadra si è allenata molto bene e domani abbiamo un record a portata di mano, quello delle otto vittorie consecutive per il campionato a 20 squadre. Sono ... Leggi la notizia su anteprima24

