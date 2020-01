Infortunio Zaniolo, il VIDEO shock: “Salta con noi!”. Allo schifo non c’è mai fine… (Di sabato 18 gennaio 2020) Su queste pagine, proprio qualche ora fa, elogiavamo le gesta di una compagine bellissima, e l’invitavamo a non fermarsi. La Lazio, questa Lazio, vola. Diverte e si diverte, vince e convince. Ma i meriti sono solo ed esclusivamente di squadra e società. Non oltre. Non andiamo oltre, noi. Perché i tifosi, una parte di tifosi, non meritano tutto questo. ” #Zaniolo salta con noi”. COMBIATTIAMO L’IGNORANZA. Difendiamo il CALCIO. DICIAMO BASTA A QUESTO schifo. Cresciamo come CULTURA SPORTIVA. RISPETTO. Gli avversari si battono sul campo. #LazioSamp #Roma pic.twitter.com/bwW1WOXfpe — IL MAESTRO (@MaestroJuventus) January 18, 2020 Lazio non fermarti, così sei bellissima! Immobile show, la Samp non ci capisce più niente: le pagelle Non vogliamo fare di tutta l’erba un fascio, ma è difficile rimanere impassibili davanti ai cori “Zaniolo salta con ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : #Lazio: cori contro #Zaniolo per l'infortunio, lui si sfoga su Instagram. Dalla curva della #Lazio: '#Zaniolo salta… - DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… -