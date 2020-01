Infortunio Perotti, l’esterno non convocato per Genova. Il problema accusato (Di sabato 18 gennaio 2020) Infortunio Perotti, l’esterno della Roma non convocato per la gara di Genova. Per il classe ’88 un trauma subito a Parma Diego Perotti non partirà col resto della Roma per la trasferta di Genova. L’argentino ha rimediato un piccolo Infortunio che lo costringerà a rimanere nella Capitale sia domani sia mercoledì, quando sarà in programma la sfida di Coppa Italia alla Juve. Per il classe ’88 un trauma subito nella gara di giovedì contro il Parma. A confermarlo è lo stesso Paulo Fonseca, nella conferenza stampa odierna. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

