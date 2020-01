Influenza killer in Campania, boom di polmonite e bronchite: l’allarme degli esperti (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arriva il picco dell’Influenza e colpisce soprattutto i bambini. Sono quasi 2 milioni le persone colpite in questa stagione dal virus dell’Influenza. I sintomi sono ben noti: raffreddore, tosse, dolori, mal di gol e febbre. Con l’inizio del nuovo anno l’Influenza sembra non voler risparmiare proprio nessuno, ma sono i bambini e gli anziani, come sempre, i più esposti al contagio ed eventuali complicazioni. Intanto scatta l’emergenza. “Quello che si sta verificando è il brusco aumento del numero di casi di sindrome simil-Influenzale soprattutto nei più piccoli; i nostri studi sono sotto pressione come poche volte è successo negli ultimi anni, viaggiamo ad una media di 50 visite al giorno”. Così Antonio D’Avino, vicepresidente nazionale della FIMP, su “una situazione che sta diventando ‘molto ... Leggi la notizia su anteprima24

