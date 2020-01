In Africa la prima vaccinazione contro la malaria (Di sabato 18 gennaio 2020) È una malattia, la malaria, che troppo spesso viene considerata, sopratutto in occidente dove da decenni non si registrano più casi, come un problema consegnato al passato: una questione archiviata, completamente eradicata e sconfitta dallo sviluppo della scienza e dai progressi dell’uomo. È un errore invece questo, un errore grossolano dal momento che, a causa dei parassiti della zanzara anofele, muoiono ancora, ogni anno, nel mondo, centinaia di migliaia di persone, sopratutto nell’Africa sub-sahariana. Una lettura attenta del report pubblicato a fine 2019 dall’Organizzazione mondiale della sanità mostra infatti che la malaria è un problema dalla portata enorme a livello globale, nel solo 2018 i casi sono stati oltre 228 milioni, il 93% dei quali nel continente Africano e il restante nel sud est asiatico, i decessi sono stati oltre 405mila e più della metà tra i ... Leggi la notizia su it.insideover

