Il video delle sardine per il ragazzo sbeffeggiato da Salvini: “Rischia di perdere il lavoro a causa delle minacce” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il video delle sardine per Sergio Echamanov Le sardine hanno condiviso sulla propria pagina Facebook un video in cui Sergio Echamonov, il ragazzo sbeffeggiato da Salvini per essersi impappinato durante un comizio a San Pietro in Casale, racconta del periodo difficile che sta vivendo a causa delle intimidazioni subite. “Ci va di sorridere davanti all’ennesimo caso per cui ci sarebbe da piangere perché Sergio avrebbe anche un lavoro che rischia di perdere, o forse ha già perso, perché le solite buffonate di Salvini portano altri buffoni a scatenare nella vita reale un sacco di odio e quindi, per le minacce che ha ricevuto, gli è stato consigliato di non lavorare più”, racconta Mattia Santori, tra i fondatori del movimento, nel video. Echamonov, che soffre di dislessia, spiega come il suo avvocato, l’attivista per i diritti umani Cathy La Torre, gli abbia ... Leggi la notizia su tpi

welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - HuffPostItalia : 'Per le minacce ricevute non lavoro più'. La denuncia del ragazzo dislessico deriso da Salvini in un video - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -