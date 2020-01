Il Segreto le trame da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio: ecco cosa accadrà (Di sabato 18 gennaio 2020) Le nuove anticipazioni settimanali de “Il Segreto” sulle puntate che andranno in onda da lunedì 20 gennaio a venerdì 24 gennaio, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà: Le trame da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio: Tutti i cittadini temono che Puente Viejo venga sommersa e li obblighi ad abbandonare le loro case e tutti i loro beni. Fernando vorrebbe ridurre le ore di riabilitazione, ma Maria insiste nel voler proseguire come prima, nonostante i dolori alla schiena. Francisca dubita del piano di Raimundo per fermare il politico, mentre Severo e Carmelo sono sempre più convinti che Morales stia agendo per proprio interesse personale. Prudencio, ripensando alle parole della Montenegro, decide di andare fino in fondo e interrogare la sorella di Lola, Ana, fiducioso di riuscire così a scoprire il Segreto della ... Leggi la notizia su velvetgossip

