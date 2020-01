Il Segreto | anticipazioni spagnole | amori impossibili

Beautiful - Una Vita e Il Segreto : ecco cosa succede il 18 e 19 gennaio - anticipazioni : Che cosa succederà nelle tre soap di Canale 5 in onda sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020? È il momento di ricapitolare le anticipazioni del weekend di Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Beautiful, trame: Reese chiede a Steffy e Taylor 250.000 dollari Nella puntata trasmessa venerdì 17, Flo (Katrina Bowden) ha fatto sapere a Reese (Wayne Brady) che, molto probabilmente, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) adotterà la bambina che lui ha tolto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 19 gennaio 2020 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 19 gennaio 2020: La notizia (data da Garcia-Morales) che Puente Viejo sarà distrutta dalle acque della diga terrorizza i paesani. Carmelo inizia a cercare un modo per evitare il pericolo, intanto Francisca vorrebbe opporsi ma Raimundo le promette che penserà a tutto lui. Ester e Don Berengario cominciano a raccontarsi le loro vite ed entrambi appaiono entusiasti di essersi ritrovati. Elsa e Isaac ...

Il Segreto anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2020 : confessioni sorella di Lola : anticipazioni settimanali Il Segreto, puntate dal 19 al 24 gennaio: Lola ha ucciso in passato oppure è innocente? Prudencio ricostruisce il suo passato e incontra la sorella Ana Le anticipazioni de Il Segreto dal 19 al 24 gennaio 2020 ci fanno sapere che Prudencio intenderà fare la massima chiarezza sul passato di Lola: è davvero […]

Il Segreto anticipazioni Spagnole : 2 protagonisti usciranno di scena - un altro morirà tragicamente! : Dopo il salto temporale toccherà salutare alcuni dei vecchi e amati protagonisti della soap, per alcuni purtroppo si tratterà di un addio definitivo.

Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 17 Gennaio : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de "Il Segreto" andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di venerdì 17 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Il Mesia, dopo aver ingannato Carmelo, cerca di ottenere il sostegno di Francisca. Il figlio di Olmo, spinto dal sostegno di Maria, confessa alla matrona di sentirsi a disagio e di volere la fiducia che gli spetta, dopo aver dimostrato di essere ...

Il Segreto anticipazioni : la morte di MELITON : Triste epilogo per lo “sceriffo” MELITON Melquiades de Il Segreto: nel corso della puntata 2152 della telenovela, l’uomo verrà infatti ucciso con un colpo d’arma da fuoco e il personaggio interpretato da Roberto Saiz si congederà in questo modo dai telespettatori delle storie ambientate a Puente Viejo. Ricapitoliamo i passaggi di questa storyline per capire come si arriverà alla funerea svolta… Il Segreto, news: ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Ignacio nei guai con il tribunale : Stando alle anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, Don Ignacio sarà alle prese con il tribunale. L’uomo dovrà infatti risolvere delle grane con la giustizia e non sarà semplice dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, si scoprirà che Matias, durante la sua lunga assenza da Puente Viejo, è stato in prigione. Il Segreto spoiler Spagna: la verità su Matias Nelle puntate spagnole della soap opera iberica, Raimundo racconterà a ...

Il Segreto anticipazioni : il matrimonio di Elsa e Isaac prima dell'inondazione : Che cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? prima di iniziare con le anticipazioni vi ricordiamo che Il segreto non andrà in onda al sabato ma ci aspetta domenica con una nuova puntata! Torniamo quindi a Puente Viejo dove cresce la preoccupazione: il paese infatti potrebbe essere inondato, succederà?

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO e LOLA si sposano ma… : Trame Il Segreto: il matrimonio di PRUDENCIO e LOLA Fiori d’arancio nelle puntate italiane de Il Segreto in onda tra qualche settimana; superate tutte le loro divergenze, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e LOLA Mendaña (Lucia Margo) si uniranno infatti in matrimonio all’interno di una cerimonia che verrà officiata sia da don Berengario (Miguel Uribe) e sia da don Anselmo (Mario Martin). Prima di arrivare al fatidico sì, i due giovani ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Chi è realmente Juan Garcia Morales - l'uomo che vuole inondare Puente Viejo... : Il temibile nuovo avversario di Puente Viejo confesserà le sue intenzioni e spiegherà il motivo dell'inaspettata alleanza con Fernando.

Il Segreto anticipazioni - arriva Esther : è lei il segreto di Don Berengario : Come sempre a Puente Viejo i misteri e i colpi di scena non mancano mai e nelle prossime ore succederà di tutto. Come vi abbiamo raccontato infatti una minaccia arriva in paese: Puente Viejo potrebbe essere cancellata, una notizia choc che lascerà i paesani sgomenti. Ma andiamo per gradi iniziando proprio dalle anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani 17 gennaio 2020. Tutti i paesani pensavano che la diga fosse una manna dal cielo ...

Il Segreto anticipazioni 17 gennaio 2020 : paura a Puente Viejo per un'inondazione : Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 17 gennaio 2020 su Canale 5, tutta Puente Viejo rischia di essere distrutta da un'inondazione: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di venerdì 17 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni fanno temere il peggio per Puente Viejo, che rischia di essere travolta da un'inondazione. Il sottosegretario Juan Garcia Morales, infatti, sta per inaugurare la nuova diga ma comunica agli abitanti una ...