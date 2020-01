Il Segreto anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Prudencio scopre un retroscena su Lola (Di sabato 18 gennaio 2020) Le anticipazioni de Il Segreto della settimana che va dal 19 al 24 gennaio rivelano che Prudencio incomincerà ad indagare molto a fondo su Lola. A tale scopo deciderà di incontrare Ana, la sorella della sua compagna, in modo da scoprire qualcosa in più sul suo passato. Gli abitanti di Puente Viejo, intanto, riceveranno la terribile notizia inerente la creazione del bacino idrico. In molti, però, si opporranno a tale decisione dando il via a una rivolta. Maria, invece, incomincerà a notare in Dori degli strani comportamenti. Il Segreto: la dura notizia su Puente Viejo Nel corso delle puntate de Il Segreto, che andranno in onda dal 19 al 24 gennaio, vedremo che il sottosegretario Garcia Morales informerà tutti gli abitanti del paese dell’imminente inondazione che colpirà il villaggio. Per facilitare l’abbandono delle proprie abitazioni, il politico incomincerà ad elargire ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Prudencio scopre un retroscena su Lola - - KontroKulturaa : Il Segreto, anticipazioni spagnole: amori impossibili - - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di domenica 19 gennaio 2020 -