Il Segreto anticipazioni 19 gennaio 2020: Carmelo vuole impedire che Puente Viejo venga sommersa (Di sabato 18 gennaio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5, Carmelo deve occuparsi di Puente Viejo, che rischia di essere sommersa: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano nella disperata situazione in cui si trova Puente Viejo, a rischio inondazione, che ora ha bisogno di ogni sforzo da parte del suo sindaco. La popolazione di Puente Viejo è scossa per la notizia dell'allagamento che trascinerà via la loro cittadina. Carmelo cerca immediatamente di comprendere la situazione e si mette all'opera. Francisca cerca di opporglisi ma è suo marito Raimundo a convincerla: Carmelo dovrà occuparsi da solo della questione. Nel frattempo Elsa e Isaac possono finalmente vivere la propria favola ... Leggi la notizia su movieplayer

zazoomnews : Il Segreto Anticipazioni 19 gennaio 2020: Puente Viejo nel panico per la notizia dellimminente inondazione -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 19 gennaio 2020: Carmelo vuole impedire che Puente Viejo venga sommersa… - Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni 19 gennaio 2020: Leal crede che Fernando abbia scritto il biglietto di Friale -