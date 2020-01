Il ritorno della faraona: i migliori piatti e i consigli dei grandi chef italiani (Di sabato 18 gennaio 2020) Cosce di faraona al forno: la ricetta da fare a casaCosce di faraona al forno: la ricetta da fare a casaCosce di faraona al forno: la ricetta da fare a casaC’era una volta la cara vecchia faraona, protagonista delle stagioni fredde. Perfetta al forno per la polentata della domenica, ma straordinaria se illuminata a festa con un brivido di gelatina. Oppure arrosto o ripiena, al posto del pollo, per il pranzo della domenica. Le cuoche più brave si spingevano a prepararla con della frutta, ciliegie a persino arancia che peraltro era fondamentale per l’anatra: mai dimenticare che uno dei pochi film italiani con un titolo culinario è stato L’anatra all’arancia di Luciano Salce, del 1975. Ma torniamo alla faraona, che fa tanto «neo-classicismo», visto che se ne erano quasi perse le tracce. «Invece sino ai primi anni ’90, è sempre stata protagonista nei matrimoni ... Leggi la notizia su vanityfair

matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… - acmilan : ?? Fully focused for the second half of the season ? ?? In preparazione della prima giornata di ritorno ?… - Sport_Mediaset : #Bonucci, intercettato un messaggio all'ultrà della #Juventus. #CorrieredellaSera: il difensore voleva rappacificar… -