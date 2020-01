Il risotto al salto, i trucchi per un risultato da chef (Di sabato 18 gennaio 2020) Un tempo il risotto al salto era il piatto «di recupero» tipico della cucina milanese. Un modo veloce, semplice e delizioso per riciclare il riso allo zafferano di troppo, rimasto dal giorno prima. Adesso, invece, pur rimanendo una valida strategia anti spreco, il risotto al salto è una ricetta che ha acquistato tutta la sua dignità di piatto della tradizione, e che nei ristoranti tipici lombardi non può mancare. Caratterizzato dalla crosticina dorata e croccante, è facile da preparare: serve solo un po’ di manualità per riuscire a rigirare il disco di riso in padella senza romperlo. La ricetta Ungete una padella con un po’ di burro, poi disponete il riso allo zafferano avanzato (se lo desiderate, conditelo con un po’ di pepe bianco) e schiacciatelo con cura con il dorso di un cucchiaio, in modo da compattarlo bene. Accendete il ... Leggi la notizia su gqitalia

