Il ragazzo delle Sardine preso in giro da Salvini rischia di perdere il lavoro «a causa delle continue minacce» (Di sabato 18 gennaio 2020) Sergio Echamanov ha 21 anni e lo scorso 15 gennaio è salito sul palco delle Sardine durante il flash mob organizzato in San Pietro in Casale, nel bolognese. Mentre parlava si è impappinato a causa dei problemi di Dsa (ossia disturbi specifici di apprendimento, ovvero difficoltà nella lettura e nella scrittura) con cui deve combattere. Matteo Salvini non ha perso tempo e ha subito postato su Facebook il video, tagliato, dell’intervento di Echamanov, ridicolizzandolo. «Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!», ha scritto il leader leghista a corredo della clip. Subito dopo la vicenda, Sergio aveva annunciato di voler querelare Salvini: «Io sono un DSA (presento disturbi specifici dell’apprendimento) e ne sono orgoglioso: non avevo preparato il discorso, ma ho comunque ... Leggi la notizia su giornalettismo

