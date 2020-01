Il questore, ‘la piazza di Bibbiano alla Lega’. Le Sardine devono fare un passo indietro (Di sabato 18 gennaio 2020) Lega e Sardine si scontrano per la piazza di Bibbiano. Il Movimento aveva ‘rubato’ al leghista la piazza scelta per il gran finale della campagna elettorale. Matteo Salvini aveva pianificato nei minimi dettagli la sua campagna elettorale in Emilia Romagna e aveva preparato il gran finale a Bibbiano… senza fare i conti con le Sardine. Il movimento che ha risvegliato l’anti-salvinismo ha infatti chiesto la stessa piazza per lo stesso giorno. Uno dei due evidentemente è di troppo e dovrà trovare un’alternativa. E per la Questura di Reggio Emilia sono gli attivisti. I candidati per le elezioni regionali avrebbero infatti la precedenza. Fonte foto: https://www.facebook.com/salviniofficial/ Sardine e Lega, scontro per la piazza di Bibbiano La battaglia di Bibbiano, come l’hanno già ribattezzata in Emilia Romagna, potrebbe essere uno scontro ... Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : SARDINE SFRATTATE Dopo lo scontro con la Lega sul comizio di giovedì in Val d’Enza la Questura chiede di cambiare g… - Corriere : Bibbiano, la piazza alla Lega. Il questore chiede alle Sardine di rinunciare - poliziadistato : Palermo ricorda Natale Mondo, poliziotto ucciso in un agguato mafioso 32 anni fa Il questore Renato Cortese depone… -