Il Pd vuole candidare Sandro Ruotolo alle elezioni suppletive Senato Campania (Di sabato 18 gennaio 2020) Sandro Ruotolo. Sarebbe questo il nome del candidato scelto dal Pd per le elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 7 al Senato, corrispondente a parte del comune di Napoli. Dopo il mancato accordo con il Movimento Cinque Stelle, he ha deciso di presentare un proprio candidato (Luigi Napolitano) scelto con un voto sulla piattaforma Rousseau, il Partito Democratico ha lavorato per cercare un candidato che unisse le forze del centrosinistra a sostegno del governo nazionale. LEGGI ANCHE –> Ruotolo minacciato di morte: «Fossero tutti come te, ne toglieremmo sei con un proiettile» Chi è Sandro Ruotolo E la scelta sarebbe ricaduta su Sandro Ruotolo. Sessantaquattro anni, giornalista napoletano, ha iniziato la sua carriera nel 1974, lavorando per Il manifesto, per poi passare alla Rai. Nel 2012, dopo un dibattito televisivo, si è rifiutato di stringere la mano al candidato ...

