‘Il palo è liscio o ruvido…’ | imbarazzo ad Avanti un altro | Paolo Bonolis li caccia fuori

Doppi sensi ad Avanti un altro! Senza ombra di dubbio Avanti un altro! è il programma giusto in cui si possono vincere i soldi ma bello stesso tempo divertirsi. Ad esempio, un paio di puntate fa nello studio 1 dell' Elios in Roma si è presentata una giovane concorrente che si chiama Vanessa Russo. Quest'ultima arriva a da Voghera, un comune in provincia di Pavia. La 24enne studia Farmacia all'università e nel tempo libero fa molte cose, tra cui la polerina, ovvero la danza sul palo. A quel punto Paolo Bonolis le ha chiesto di fare un piccola dimostrazione. Ma la ragazza ha ironizzato sul fatto se il palo fosse liscio o ruvido. Si tratta di un vero e proprio doppio senso che ha scatenato l'applauso del pubblico. Per questa ragione e il conduttore romano ha perso la pazienza mandando via 4 giovani seduti nella platea.

