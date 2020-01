Il Napoli ha un passivo di 100 milioni sul mercato, deve fare una cessione da almeno 30 milioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport stasera dovrebbe giocare Hysaj a destra, Di Lorenzo centrale e Luperto a sinistra. Io invece mi auguro che giochi Di Lorenzo a destra, Luperto centrale e Hysaj a sinistra; in caso contrario mi aspetto che tutti quelli che per un anno e mezzo hanno bistrattato Ancelotti dicendo che metteva calciatori fuori posizione o chiedono scusa ad Ancelotti o, per coerenza, bistratteranno anche Gattuso. E, si badi bene, anche se dovesse schierare Luperto al centro, Hysaj a destra e Di Lorenzo a sinistra mi aspetto scuse o condanne, dal momento che quando Ancelotti col Bologna mise Maksimovic a destra e Di Lorenzo a sinistra fu massacrato. Ergo, in tal caso, mi aspetto lo stesso trattamento anche per Gattuso, a meno che, ancora una volta, si preferisce usare due pesi e due misure e fare “a chi figlj e a chi figliastro”, a seconda delle proprie simpatie e ... Leggi la notizia su ilnapolista

