Il Napoli crolla ancora, la Fiorentina gela il San Paolo (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Inizia nel peggiore dei modi il girone di andata per gli uomini di Gattuso che perdono 2-0 contro la Fiorentina tra le mura di Fuorigrotta. Fischi, tanti e assordanti. Il San Paolo ha reagito malissimo all’ennesima gara sottotono stagionale del Napoli. E’ una sconfitta pesantissima per Insigne e compagni che non riescono a costruire azioni di gioco veramente pericolose nel corso dell’intero match. Un Napoli che ancora una volta va in svantaggio, sesta partita di fila la quinta su 5 con Gattuso. Il gol arriva al termine di una lunga azione dei viola, che fanno girare il pallone con una ragnatela di passaggi e alla fine, dalla destra, con Benassi arrivano a servire al centro Chiesa, che allunga la punta e mette in rete il pallone dell’1-0. Nella ripresa i partenopei partono in attacco e vanno vicini al gol al 4′ ... Leggi la notizia su anteprima24

