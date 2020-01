Il Napoli affondato da Chiesa: la Fiorentina si rianima, il San Paolo piange. Gattuso porta tutti in ritiro (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Napoli continua a sprofondare, al San Paolo è la Fiorentina a far festa 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. Per i partenopei si tratta della terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle cinque partite disputate sotto la guida di Rino Gattuso. Quest'ultimo nel post-partita ha annunciato che Leggi la notizia su liberoquotidiano

aldebara_n : @CapitanCarla Napoli già affondato con Ancelotti. Campionato già finito a Novembre. Fallimento totale di Ancelotti.… -