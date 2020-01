“Il mio fidanzato…”. Maria Elena Boschi, l’annuncio ‘bomba’ in diretta da Lilli Gruber (Di sabato 18 gennaio 2020) “La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene”. Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. Alla domanda sul perché l’abbia tenuta nascosta, Boschi ha risposto: “Perché penso che possa esistere anche una forma di tutela della propria vita privata, mi sembrava – nel momento in cui me lo hanno chiesto – poco rispettoso nei confronti di lui e verso la sua famiglia dire una bugia”. “E ora è fidanzata”, ha incalzato Gruber. “Anche se non lo trovo così rilevante, ora no”, ha affermato l’ex ministra. L’ex ministro delle Riforme ha commentato anche il caso Gregoretti: “Noi avevamo chiesto ulteriori approfondimenti che Gasparri ha evitato di fare. Quindi, sulla base dei documenti che abbiamo letto finora, non ci sembra ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

officialmaz : Mentre il mio amico Amadeus viene “processato” per aver presentato una ospite del Festival di Sanremo definendola “… - EnricoNigiotti : NIGIO, il mio nuovo album fuori il 14 febbraio. ?? Pronti? ?? #Nigio #BaciamiAdesso #EnricoNigiotti #NuovoAlbum… - ThomasOfficial : Per ricordarvi che tra una settimana finalmente ci rivediamo???? #instoretour Per ingannare l’attesa vi ho prepara… -