Il miglior Paese dove crescere un bambino? Non è l'Italia (Di sabato 18 gennaio 2020) Nessuna sorpresa: nella classifica stilata annualmente dalla Wharton School dell'Università della Pennsylvania, Stati Uniti, sui migliori Paesi del mondo dove vivere e crescere un figlio, anche questa volta, al vertice, ci sono le nazioni scandinave. Su 73 paesi di Europa, Asia, Africa, Americhe e Medio Oriente, la Danimarca si classifica al primo posto per qualità e i costi dell'istruzione, tutela dei diritti umani, sicurezza dei cittadini e congedi per maternità e paternità. Seguono Svezia, Norvegia, Canada e Paesi Bassi. l'Italia è solo al sedicesimo posto. Paolo Landri, sociologo dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Cnr-Irpps) ci ha spiegato che quella della Wharton School è una classifica basata su un sondaggio di opinione, su un questionario distribuito a campioni rappresentativi. Ma, in questo caso, la percezione dei cittadini intervistati ...

