Il mega regalo della Regina a Kate Middleton: uno sfregio a Meghan (Di sabato 18 gennaio 2020) Non è finita la guerra (a distanza) tra Kate Middleton e Meghan Markle. Nonostante il divorzio dalla Corona dei duchi di Sussex, le voci di litigi e dissidi tra le due donne di corte, si fanno sempre più insistenti. Solo una settimana fa, era l’8 gennaio, Meghan e Harry annunciano l’intenzione di vivere lontano da Londra, da impegni di Corte e, soprattutto, di rinunciare al loro titolo nobiliare. La tempesta si è abbattuta pesantemente sulla royal family, ma per fortuna, grazie al temperamento della Regina, in pochi giorni la crisi è stata superata (più o meno). Ora però ci sono i danni da quantificare e, come riportano i pettegolezzi di corte, la situazione resta in bilico e gli animi sono ancora instabili. (Continua…) Quello di Kate Middleton non è da meno. Infatti, proprio nel giorno del suo compleanno, la scena è stata rubata da Meghan e dal suo annuncio choc che, di ... Leggi la notizia su howtodofor

