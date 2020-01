Il maestro Riccardo Muti: “Tv narcotizzante, ci vuole cultura” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il maestro Riccardo Muti, considerato tra i migliori a livello mondiale, per 19 anni direttore della Scala di Milano, si trova in tournée in Europa con Chicago Symphony Orchestra. Il tour toccherà anche diverse città italiane come Napoli, Firenze e Milano. In occasione di questi concerti, Muti risponde ad alcune domande sulla situazione dell’Italia riguardo il nostro Paese. E si dice “Preoccupatissimo”. Muti si è sempre mostrato pensieroso circa lo stato della Cultura in Italia e di come i politici non si prodighino abbastanza sull’argomento. A Napoli ci sarà Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, e questo è un fatto molto positivo per il maestro. “Ammiro l’attenzione che rivolge alla cultura intesa non come parola vuota ma come elemento formativo” ha detto Muti “Quindi sono felice che venga. So che la pensa come ... Leggi la notizia su notizie

