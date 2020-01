Il leghista che offriva posti di lavoro in cambio del silenzio si è autosospeso (Di sabato 18 gennaio 2020) “Per tutelare la Lega e l’immagine del partito e in attesa che venga fatta chiarezza ho comunicato al segretario della sezione di Ferrara la mia intenzione di autosospendermi dagli incarichi e dalle attività di partito”: dopo 24 ore in cui è riuscito nel capolavoro di diventare la barzelletta d’Italia Stefano Solaroli, vicecapogruppo della Lega a Ferrara, ha annunciato che molla la Lega dopo le polemiche che lo hanno coinvolto sul caso svelato da ‘Piazzapulita’. “Contemporaneamente ho dato mandato al mio legale di presentare una denuncia contro chi ha cercato di screditarmi e contro chi ha divulgato una registrazione avvenuta in maniera fraudolenta, a partire proprio da Anna Ferraresi che dovrà rispondere davanti al giudice del suo comportamento. Io e Anna ci conosciamo da tempo e forse per questo ho parlato con leggerezza. Il resto sono tutte ... Leggi la notizia su nextquotidiano

