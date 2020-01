Il giornalista Sandro Ruotolo in corsa per i democratici, con il sì di De Magistris. Ma i 5 Stelle dicono no (Di sabato 18 gennaio 2020) Dovrebbe essere il giornalista Sandro Ruotolo il candidato del centrosinistra per le elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 7 al Senato, corrispondente a parte del comune di Napoli e previste per il 23 febbraio. I 5 stelle si sono chiamati fuori scegliendo sul blog Luigi Napolitano, u Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Elezioni suppletive Senato Napoli, il candidato del centrosinistra è il giornalista Sandro Ruotolo - SteAlbamonte : Conosco Sandro Ruotolo da tempo e ho sempre apprezzato le sue doti personali e professionali. Una giornalista serio… - pombo1976 : RT @solonapoli24: Elezioni suppletive Campania 2020, candidato con il Pd e DeMa il giornalista Sandro Ruotolo. C'è ancora speranza per l'I… -