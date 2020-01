Il Fatto: il Patriarca di Venezia lancia un anatema contro Paolo Sorrentino (Di sabato 18 gennaio 2020) Alla Chiesa di Venezia proprio non è piaciuto il primo episodio di The New Pope, di Paolo Sorrentino. Sicuramente non ha gradito la sigla, che ritrae un gruppo di monache, belle e discinte, che danzano sulle note di Good Time Girl del duo Sofi Tukker sotto la croce nel Cenacolo Palladiano sull’isola di San Giorgio. E’ il Patriarca in persona che lancia l’anatema contro il regista. Lo racconta Il Fatto Quotidiano. Monsignor Francesco Moraglia ha usato, allo scopo, il suo delegato per i beni culturali, l’architetto don Gianmatteo Caputo. Queste le sue parole: “La scena risulta offensiva, è simile a un video musicale realizzato in un luogo fondamentale della storia e della tradizione monastica a Venezia. Una sorta di stage per una danza dal contenuto ammiccante e allusivo, collocata sotto il simbolo cristiano per eccellenza, la croce”. Caputo ha aggiunto: “È un episodio che ... Leggi la notizia su ilnapolista

