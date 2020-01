Il Cantante Mascherato, le esibizioni della seconda puntata (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato, le esibizioni della seconda puntata del 17 gennaio delle sette Maschere. Il Pavone, il coniglio, il leone, il mastino, il mostro e gli altri. (VIDEO) Ieri, venerdì 17 gennaio 2020, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo format di successo in tutto il mondo, condotto da Milly Carlucci che vede nel cast dei concorrenti famosi cantare sotto una maschera e sfidarsi in due manche. E’ partita quindi la caccia al personaggio famoso che si nasconde sotto la maschera. Vediamo quindi le esibizioni della prima puntata di ieri per continuare con le nostre supposizioni su chi si nasconde sotto le maschere. Chi è l’Angelo? – seconda puntata del 17 gennaio L’Angelo si è presentato nella seconda puntata cantando “Diavolo in me” di Zucchero. L’angelo rivela di essersi allontanato da una persona ... Leggi la notizia su dituttounpop

milly_carlucci : Siete pronti a vedere l’esibizione di #icmmostro #IlCantanteMascherato chi sarà il cantante mascherato!? - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - pb139 : RT @Antimo_Mallardo: Mara Venier: Mastino Napoletano che ne pensi di Alessandro Greco lí, sotto la maschera del cantante mascherato? #IlCan… -