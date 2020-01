Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli provoca Milly Carlucci e Arisa sorprende (Di sabato 18 gennaio 2020) Nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli si diverte a provocare Milly Carlucci, citando Alfonso Signorini. Mentre Arisa sorprende, svelando di essere lei la Cantante dietro la maschera del Barboncino. Lo show Rai ha regalato, ancora una volta, emozioni e risate, ma soprattutto nuove gaffe dell’attrice romana, seduta in giuria accanto a Francesco Facchinetti, Mariotto, Patty Pravo e Flavio Insinna. La scorsa settimana, all’esordio de Il Cantante Mascherato, la Pastorelli aveva citato più volte Pupo, ignorando probabilmente che l’artista fosse in quel momento in onda su Canale Cinque con il Grande Fratello Vip. La gaffe ha reso l’attrice molto popolare sui social e in tanti hanno trovato divertente la sua spontaneità. Così, quasi per gioco, Ilenia ci è ricascata nel corso della seconda puntata. Quando le è stato chiesto chi si trovasse ... Leggi la notizia su dilei

milly_carlucci : Siete pronti a vedere l’esibizione di #icmmostro #IlCantanteMascherato chi sarà il cantante mascherato!? - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - AndreaFilocomo : RT @Mattiabuonocore: #Ascolti Il Cantante Mascherato 19.5% (4 mln), GF VIP 17.7% (3 mln) -