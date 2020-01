Il cantante mascherato, il secondo eliminato è il Barboncino: ecco chi è il vip (Di sabato 18 gennaio 2020) Il cantante mascherato, il secondo eliminato è il Barboncino: ecco chi è il vip Una seconda puntata de Il cantante mascherato è giunta al termine. Questa volta a uscire dai giochi è stato il Barboncino, che ha finalmente potuto svelare la propria identità. Il cantante mascherato è un nuovo talent game show, un format che ha avuto grande successo a carattere mondiale e che è stato portato su Rai 1 da Milly Carlucci. Durante la seconda puntata, andata in onda venerdì 17 gennaio 2020, abbiamo visto le sette maschere ancora in gara confrontarsi sul palcoscenico. Come funziona Il cantante mascherato: il regolamento Il cantante mascherato, il secondo eliminato: chi è il Barboncino Il duello finale ha visto protagonisti il Barboncino e il Mastino, che hanno cantato l’ultima canzone prima di affidarsi alle mani del televoto. Il Mastino si è salvato, mentre al Barboncino è toccato togliere ... Leggi la notizia su tpi

milly_carlucci : Siete pronti a vedere l’esibizione di #icmmostro #IlCantanteMascherato chi sarà il cantante mascherato!? - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - DomenicoMazzil5 : RT @milly_carlucci: Siete pronti a vedere l’esibizione di #icmmostro #IlCantanteMascherato chi sarà il cantante mascherato!? -