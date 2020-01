Il Cantante Mascherato, il Leone è Albano: l’indizio di Elena Santarelli (Di sabato 18 gennaio 2020) Chi è Leone de Il Cantante Mascherato? Albano Carrisi, parola di Elena Santarelli A Italia Sì di Marco Liorni si è tornato a parlare de Il Cantante Mascherato e del costume più discusso, quello del Leone. Durante la puntata è riapparso il giurato Guillermo Mariotto, che ha telefonato in diretta al Cantante di Cellino San … L'articolo Il Cantante Mascherato, il Leone è Albano: l’indizio di Elena Santarelli proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Katanesella : @prato_mauro No, non credo che sia lei. L'ultima puntata de 'Il cantante mascherato' è il 31-01, rimarrebbero tre g… - prato_mauro : @Katanesella Milly era stata molto chiara: nessun cantante mascherato interpreterà canzoni del proprio repertorio. Quindi Albano è fuori. - Giorgia90504843 : RT @santy_3009: La voce di Albano si è capita e allora si suppone sia Lui il cantante mascherato .... Per sviarci Albano canta Albano ????… -