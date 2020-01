Il Cantante Mascherato batte ancora il Grande Fratello Vip ma si accorcia la distanza. Arisa eliminata (era Il Barboncino) (Di sabato 18 gennaio 2020) Anche il secondo appuntamento de “Il Cantante Mascherato” ha avuto la meglio sul “Grande Fratello Vip”, ma si accorciano le distanze. Gli ascolti hanno premiato il programma condotto da Milly Carlucci (terminato più di un’ora prima) con 4.025.000 telespettatori e il 19.52% di share. Il reality condotto da Alfonso Signorini invece ha raccolto (in leggera risalita rispetto allo scorso venerdì) il 17.67% di share con 3.009.000 spettatori. Nel dettaglio rispetto alla scorsa settimana “Il Cantante Mascherato” cala del 9%, mentre il “Grande Fratello Vip” risale del 3%. A calare la maschera, dopo l’eliminazione di ieri, è stata Arisa che ha vestito i panni del Barboncino. Ma c’erano in realtà pochi dubbi fosse lei, tranne che per la giuria naturalmente che spara a caso, a volte. Restano quindi in gara il Mastino, andato in ballottaggio per la seconda volta, che potrebbe ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

