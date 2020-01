Il Cantante Mascherato: Barboncino è Arisa, Milly Carlucci le fa una proposta che non può rifiutare (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) La seconda puntata de Il Cantante Mascherato ha visto l’eliminazione di Barboncino interpretato da Arisa. Il Barboncino si è scontrato al televoto contro il Mastino Napoletano, che la scorsa settimana ha fatto fuori anche l’Unicorno di Orietta Berti. La presenza di Arisa nel cast de Il Cantante Mascherato dietro la maschera del Barboncino era cosa nota a tutti (impossibile non riconoscerla fin dalla prima nota, seppur con la voce modificata), ma la sua collaborazione con Milly Carlucci potrebbe non finire. Proprio nel backstage della trasmissione, infatti, la conduttrice è andata a parlare con Arisa e nel congratularsi con lei le ha fatto una proposta che non può proprio rifiutare. “Amore mio! La tua voce è talmente inconfondibile che non si può mascherare. Sei una grande ballerina. Vieni a Ballando! Vieni a ballare con noi. Sei proprio forte, ce la fai! Sei ... Leggi la notizia su bitchyf

milly_carlucci : Siete pronti a vedere l’esibizione di #icmmostro #IlCantanteMascherato chi sarà il cantante mascherato!? - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - zazoomblog : Anticipazioni Il cantante mascherato Orietta Berti: “Ho avuto paura” - #Anticipazioni #cantante #mascherato -