Il buddhismo spiegato all'Occidente - (Di sabato 18 gennaio 2020) Felice Modica Emancipazione dell'uomo e tolleranza assoluta per le altre religioni Quando, nel 1959, Walpola Rahula, primo bhikkhu, monaco buddhista, titolare di una cattedra universitaria occidentale (alla Northwestern University), pubblicò in inglese L'insegnamento del Buddha, voleva spiegare il buddhismo agli occidentali, con linguaggio comprensibile e rigoroso, facendo riferimento ai testi in lingua pali considerati da tutti gli studiosi come le memorie più antiche dell'insegnamento del Buddha. Il testo è oggi riproposto da Adelphi (pagg. 231, euro 14, traduzione di Maria Angela Falà) con prefazione di Paul Demiéville e non ha perduto un grammo di freschezza e attualità, restando imprescindibile per chi voglia accostarsi a questa religione o filosofia. Resta valido il messaggio di fondo di tolleranza che l'autore ha trasmesso per delineare l'atteggiamento mentale ... Leggi la notizia su ilgiornale

