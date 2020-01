IKEA apre a Vienna il suo store più innovativo, con facciata verde e senza auto (Di sabato 18 gennaio 2020) Addio al negozio di mobili tradizionale, IKEA rende Vienna pioniera in tutto il mondo con il primo negozio ecologico ed innovativo del colosso svedese. Entro il 2021, a Westbahnhof verrà costruito uno store di sette piani con facciate vegetali e tetto verde aperto al pubblico, senza auto, con ristoranti e terrazze mai visti prima. Leggi la notizia su fanpage

StefanoBornia : RT @Londra_Italia: In Tube all’Ikea, Il colosso svedese apre a Hammersmith - Londra_Italia : In Tube all’Ikea, Il colosso svedese apre a Hammersmith - savvucciu : @Sashka1001 Moglie compra un armadio all'ikea,finito il montaggio passa il tram l'armadio va in pezzi, lo rimonta,a… -