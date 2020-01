"Igor il russo tenterà la fuga". Ma spunta la gabbia speciale (Di sabato 18 gennaio 2020) Luca Sablone L'aula in cui si terrà il processo non è dotata delle necessarie misure di sicurezza per un detenuto così pericoloso "È un criminale estremamente pericoloso, una persona che se può scappare lo farà, ad ogni costo, perché ormai non ha più nulla da perdere". L'avvertimento lanciato dal quotidiano spagnolo Comarca è chiaro: Igor il russo potrebbe tentare la fuga. Il criminale serbo nella giornata di martedì 28 gennaio si presenterà per la prima volta davanti alla giustizia iberica: sarà processato in due distinte fasi per due tentati omicidi e per gli assassini di due agenti della Guardia Civil e di un allevatore. I fatti si sono verificati nel dicembre del 2017, quando era in corso la fase finale della sua latitanza in Aragona. Verrà trasferito dal carcere di massima sicurezza di Teixeiro, a La Coruna, per essere presente nell'aula della Corte di Teruel: qui sarà ... Leggi la notizia su ilgiornale

