Igor il Russo potrebbe tentare la fuga: ecco la sua gabbia speciale (Di sabato 18 gennaio 2020) Sarà processato in Spagna, pronto un bunker di vetro per la comparsa in aula del 28 gennaio; è a rischio fuga, altamente sorvegliato. Stanno allestendo per lui una gabbia speciale perché Igor Il Russo è considerato ad altissimo rischio di fuga. Il prossimo 28 gennaio il criminale serbo, già condannato all’ergastolo in Italia per vari … L'articolo Igor il Russo potrebbe tentare la fuga: ecco la sua gabbia speciale proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

calendaschese : “Dato che un barile di petrolio di contrabbando siriano costa $ 38, il reddito mensile di questa” impresa privata “… - frasfigalovemik : RT @frasfigalovemik: Igor Il Russo Un Killer In Fuga - acidomeccanico : @Maxprimis Quella che aveva affittato la tana ad Igor il russo -