I tifosi della Lazio cantano “Zaniolo salta con noi”, il giocatore sui social: “Mi fate pena” (Di sabato 18 gennaio 2020) "Zaniolo salta con noi", questo è il coro che si è alzato dalla curva della Lazio nel corso del match contro la Sampdoria. Uno sfottò di pessimo gusto nei confronti del calciatore della Roma, costretto a saltare il resto della stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio. Una situazione che ha fatto arrabbiare, il talento giallorosso che sui social, ha postato il video dei cori, con la scritta "Mi fate pena", rimuovendo poi il tutto. Leggi la notizia su fanpage

