I Me contro Te superano Checco Zalone, il film di Luì e Sofì in vetta al box office (Di sabato 18 gennaio 2020) Successo al cinema per i Me contro Te, i due youtuber amatissimi dai ragazzini italiani. Nel suo primo giorno al cinema, il film “Me contro Te - La vendetta del Signor S” incassa oltre 1 milione di euro, scalzando “Tolo Tolo” dal primo posto nel box office. Il film di Checco Zalone, già alla terza settimana di distribuzione, scivola al secondo posto con un incasso totale di 42 milioni di euro. Leggi la notizia su fanpage

