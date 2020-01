Hockey pista, Serie A1 2020: al Lanaro Breganze l’anticipo, Montebello ko per 4-2 (Di sabato 18 gennaio 2020) E’ proseguita senza sosta la Serie A1 di Hockey su pista 2020, e lo ha fatto nel segno del Lanaro Breganze, capace di conquistare l’anticipo della diciassettesima giornata, sconfiggendo per 4-2 il Montebello, in una gara dall’avvio molto equilibrato, con la prima rete arrivata solamente a poco più di quattro minuti dall’intervallo, grazie ad Andrea Borgo. Nella ripresa è arrivato il raddoppio in apertura, ad opera di Nicola Retis, con il Montebello che accorciato con Juan Fariza poco più tardi. Al 12′ l’episodio che ha segnato il match, con il cartellino blu rifilato a Mattia Ghirardello che ha spedito al tiro diretto Gerard Teixido, che prima ha allungato sul 3-1, e poi ha chiuso la contesa sul 4-1. Nel finale il gol del definitivo 4-2, messo a segno da Alberto Peripolli. gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... Leggi la notizia su oasport

