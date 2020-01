Hertha Berlino-Bayern Monaco, Bundsliga: pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Hertha Berlino-Bayern Monaco è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga, la prima del girone di ritorno, e si gioca domenica alle 15.30: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta in tv e in streaming. Hertha Berlino – Bayern Monaco domenica ore 15:30 Il Bayern Monaco ha deciso di confermare Hansi Flick come allenatore fino al termine della stagione, e finora non è corso ai ripari in sede di calciomercato per porre rimedio ai tanti infortuni in difesa. Per Süle la stagione è già finita, mentre si conta di recuperare Hernandez quanto meno per la fase cruciale della stagione. In questa prima partita del girone di ritorno mancheranno per squalifica anche Kimmich e Javi Martinez e così le scelte saranno obbligate. Pavard giocherà da terzino destro, al centro verrà sacrificato Alaba in coppia con Boateng mentre a sinistra troverà ancora spazio il giovane ... Leggi la notizia su ilveggente

