Harry e Meghan rinunciano al titolo di Altezze Reali: l’addio della Regina Elisabetta (Di sabato 18 gennaio 2020) Harry e Meghan rinunciano al titolo di Altezze Reali Buckingham Palace ha preso la decisione finale sul futuro di Harry e Meghan all’interno della Famiglia Reale: secondo quanto si legge in un comunicato diffuso oggi, sabato 19 gennaio, Harry e Meghan non useranno più i loro titoli di ‘Altezza Reale’, e rimborseranno 2,4 milioni di sterline di denaro dei contribuenti spesi per la ristrutturazione della loro casa nel Berkshire, Frogmore House. “Il principe Harry e Meghan “faranno un passo indietro dai loro obblighi” nella Famiglia reale e non riceveranno più fondi pubblici”. “Dopo i negoziati di questi mesi e le ultime discussioni, abbiamo trovato un modo costruttivo per supportare mio nipote e la sua famiglia”, ha fatto sapere la Regina nella nota. “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri amatissimi della mia famiglia. Riconosco che i due ... Leggi la notizia su tpi

