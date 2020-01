Harry e Meghan non saranno più Altezze Reali: l’annuncio di Buckingham Palace (Di sabato 18 gennaio 2020) Harry e Meghan non saranno più Altezze Reali Il principe Harry e Meghan Markle non useranno più i loro titoli di ‘Altezza Reale’, e rimborseranno 2,4 milioni di sterline di denaro dei contribuenti spesi per la ristrutturazione della loro casa nel Berkshire, Frogmore House. Lo ha reso noto la stessa coppia, riferisce l’agenzia britannica Press Association. Dalla primavera di quest’anno, il principe Harry e Meghan “faranno un passo indietro dai loro obblighi” nella Famiglia reale e non riceveranno più fondi pubblici. Lo ha reso noto Buckingham Palace a conclusione del negoziato sul futuro ruolo della coppia. “Il nuovo modello entrerà in vigore nella primavera del 2020”, si legge nella nota. L’annuncio arriva a 10 giorni dalla decisione dei duchi di Sussex di rinunciare al titolo di “senior members” della Famiglia Reale. ... Leggi la notizia su tpi

