Harry e Meghan lasciano la Famiglia Reale: tutte le condizioni dettate dalla regina Elisabetta. L’elenco “esclusivo” a Propaganda Live (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo la decisione del duca e della duchessa di Sussex, Harry e Meghan, di lasciare la Famiglia Reale per vivere fuori dai riflettori di Buckingham Palace, Fabio Celenza ha trovato in “esclusiva” tutto l’elenco delle condizioni dettate dalla regina Elisabetta per dare il via libera al “divorzio”. Nella clip, andata in onda su Propaganda Live, su La7, condotto da Diego Bianchi, Sua Maestà fa l’elenco di tutti gli oggetti che il nipote e sua moglie devono ridarle indietro. Video La7 L'articolo Harry e Meghan lasciano la Famiglia Reale: tutte le condizioni dettate dalla regina Elisabetta. L’elenco “esclusivo” a Propaganda Live proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

